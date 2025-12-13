NBA: Ο Κάρι έγραψε ιστορία στην ήττα των Γουόριορς από τους Τίμπεργουλβς, νίκη για τους Πίστονς επί των Χοκς

Οι Γουόριορς παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Στεφ Κάρι δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη επί των Μινεσότα Τίμπεργουλς και γνώρισαν την ήττα με 127-120 για το NBA.

Ο Κάρι ξεπέρασε τον Τζόρνταν και έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες με 35 πόντους (94) στην ιστορία του NBA, μετά την ηλικία των 30 ετών. Οι Ράντλ και Γκομπέρ έδωσαν τη νίκη στη Μινεσότα με 27 και 24 πόντους αντίστοιχα. Ο Κάρι τελείωσε το παιχνίδι με 39 πόντους για τους Γουόριορς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πίστονς συνεχίσαν να εντυπωσιάζουν στο NBA επικρατώντας με 142-115 των Χοκς έχοντας πολλούς παίκτες σε καλή βραδιά, αλλά κανέναν από αυτούς να ξεπερνά τους 20 πόντους. Ο πλουραλισμός έδωσε τη νίκη στο Ντιτρόιτ, καθώς είχε οκτώ παίκτες που πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων με τον Στιούαρτ να είναι πρώτος σκόρερ με 17. Για τους Χοκς ο Τζόνσον πέτυχε triple double, όμως δεν έφτανε για να κάνει τη διαφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα του NBA

Σάρλοτ Χόρνετς – Σικάγο Μπουλς 126-129

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ατλάντα Χοκς 142-115

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ιντιάνα Πέισερς 115-105

Ουάσινγκντον Ουίζαρντς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-130

Μέμφις Γκρίζλις – Γιούτα Τζαζ 126-130

Ντάλας Μάβερικς – Μπρούκλιν Νετς 119-111

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 120-127