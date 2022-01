Τα γκολ της χρονιάς πέτυχε ο Άντι Κάρολ κόντρα στην Φούλαμ σε ματς για την Τσάμπιονσιπ, αλλά κανένα τους δεν μέτρησε.

Κακή ήταν η βραδιά για την Ρέντινγκ στο ματς κόντρα στην Φούλαμ για την αγγλική Τσάμπιονσιπ (2η κατηγορία) αφού ηττήθηκε με 7-0 εντός έδρας, αλλά ακόμα χειρότερο ήταν για τον Άντι Κάρολ των γηπεδούχων που πέτυχε δύο ανεπανάληπτα γκολ μέσα σε ένα λεπτό αλλά δεν μέτρησε κανένα!

ο Κάρολ αρχικά με ανάποδο ψαλίδι κι έπειτα με φοβερό βολέ μετά από κοντρόλ με το στήθος εκτός περιοχής, σκόραρε δύο φορές, όμως σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν μέτρησε το γκολ, λόγω οφσάιντ.

The two Andy Carroll goals that were scored last night were quality….Both offside! 🤣🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/EVCwIkMu8Y