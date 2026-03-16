Τσέλσι: Δέχθηκε το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Premier League και ποινή απαγόρευσης μετεγγραφών με αναστολή

Η Τσέλσι δέχθηκε βαρύτατη τιμωρία για κακοδιαχείριση επί ημερών Ρομάν Αμπράμοβιτς (την 7ετία 2011-2018) από τα αρμόδια όργανα της Premier League, παρά τις σχετικές προσπάθειες που έχει κάνει. Οι “μπλε” του Λονδίνου καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Λίγκας, αφού τους επιβλήθηκε ποινή 10,7 εκατομμυρίων λιρών.

Παράλληλα, η Τσέλσι τιμωρήθηκε με απαγόρευση μετεγγραφών για ένα χρόνο, αλλά με αναστολή. Πιο συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενίσχυσης του ρόστερ της Τσέλσι έχει διετή αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι θα τεθεί σε ισχύ σε περίπτωση που ο σύλλογος αποτύχει να προσαρμοστεί με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Σε ό,τι αφορά στην ακαδημία, εκεί η απαγόρευση απόκτησης νεαρών ποδοσφαιριστών για εννέα μήνες ισχύει κανονικότατα, αλλά δεν επηρεάζει σε τίποτα την πρώτη ομάδα.