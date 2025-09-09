Αθλητικά

Τσέντι Όσμαν: Συναγερμός σε Τουρκία και Παναθηναϊκό – Χτύπησε και αποχώρησε τραυματίας από τον προημιτελικό με την Πολωνία

Ο Τσέντι Όσμαν φάνηκε να πονάει πολύ και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ
REUTERS
REUTERS/Ints Kalnins

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι της Εθνικής Τουρκίας αλλά και του Παναθηναϊκού, μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν στο παιχνίδι με την Πολωνία για τα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο Τσέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα της Τουρκίας με την Πολωνία για τα προημιτελικά του EuroBasket

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού προσπάθησε να σταματήσει τον Ματέους Πονίτκα, ωστόσο μετά την προσπάθειά του, ο Πολωνός έπεσε στα πόδια του και ο Τούρκος αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Ο Όσμαν έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια, έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο 10 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 23’24”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo