Τσέντι Όσμαν: Συναγερμός σε Τουρκία και Παναθηναϊκό – Χτύπησε και αποχώρησε τραυματίας από τον προημιτελικό με την Πολωνία

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι της Εθνικής Τουρκίας αλλά και του Παναθηναϊκού, μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν στο παιχνίδι με την Πολωνία για τα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο Τσέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα της Τουρκίας με την Πολωνία για τα προημιτελικά του EuroBasket

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού προσπάθησε να σταματήσει τον Ματέους Πονίτκα, ωστόσο μετά την προσπάθειά του, ο Πολωνός έπεσε στα πόδια του και ο Τούρκος αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Ο Όσμαν έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια, έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο 10 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 23’24”.