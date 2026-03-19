Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Φέρι 2-0: Ο Έλληνας τενίστας έκλεισε ραντεβού με τον Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Έλληνα πρωταθλητή στο Miami Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
REUTERS/Amr Alfiky

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο φετινό Miami Open, επικρατώντας του Άρθουρ Φέρι με 2-0 σετ και παίρνοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντε Μινόρ.

Μετά από μία ώρα και 35 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-1, 7-6(4) τον Βρετανό και Νο174 του κόσμου, Άρθουρ Φέρι, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τις τρεις συνεχόμενες ήττες σε Ντόχα, Ντουμπάι και Indian Wells.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο σετ, όπου προηγήθηκε με 5-0 στα γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ ο Βρετανός προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσβησε τρία σετ πόιντ, για να κάνει τελικά το 2-0 στο τάι μπρέικ

Στον επόμενο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ ντε Μινόρ, με τον Έλληνα τενίστα να έχει κερδίσει τα 11 από τα 12 μεταξύ τους παιχνίδια, με την τελευταία συνάντηση των δύο παικτών να είναι τον Μάιο του 2024 στη Ρώμη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
64
61
58
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo