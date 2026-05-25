Σπύρος Μαραγκός: Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο»

Ο Σπύρος Μαραγκός συνεχίζει τη “μάχη” του απέναντι στη σπάνια νόσο ALS, (νόσος του κινητικού νευρώνα), που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο παλαίμαχος μέσος του Παναθηναϊκού νοσηλεύεται στο “Σισμανόγλειο” νοσοκομείο και θα παραμείνει εκεί για τον επόμενο ενάμιση μήνα κάνοντας μία θεραπευτική αγωγή για να αντιμετωπίσει όσο καλύτερα γίνεται την κατάστασή του.

Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος έχουν δηλώσει “παρών” για τον Σπύρο Μαραγκό και βρίσκονται στο πλευρό του από την πρώτη κιόλας στιγμή, συμβάλλοντας με τον οποιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν προκειμένου να τον βοηθήσουν στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Ο Σπύρος Μαραγκός φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι για μία ολόκληρη επταετία (1990-1997) και πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων (1990, 1991, 1995, 1996) και τριών Κυπέλλων (1991, 1993 και 1994). Μάλιστα, είχε τιμηθεί το 2022 από τον Παναθηναϊκό -για την προσφορά του στην ομάδα- μέσα στη Λεωφόρο.