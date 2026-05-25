Μουντιάλ 2026: Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας μετά από 76 χρόνια

Ο προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε γνωστοποίησε την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026 και προκάλεσε σοκ στους φίλους της ομάδας, αφού για πρώτη φορά από το 1950 η σύνθεση της “ρόχα” δεν περιλαμβάνει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης!

Την ίδια στιγμή, ο εκλέκτορας της Εθνικής Ισπανίας απηύθυνε κλήση σε οκτώ ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, για το Μουντιάλ του 2026. Από τους Καταλανούς, στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα βρεθούν οι Χοάν Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Γκάβι, Πέδρι, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ και Φεράν Τόρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αμυντικοί Ντιν Χούισεν και Ντάνι Καρβαχάλ ήταν μεταξύ των ονομάτων της Ρεάλ Μαδρίτης που έμειναν εκτός (ο δεύτερος έτσι και αλλιώς ολοκλήρωσε την καριέρα του στους “μερένγκες”), αφήνοντας τους “μπλαουγκράνα” να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά μιας ομάδας που κυνηγά τον δεύτερο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον θρίαμβο της το 2010, στη Νότια Αφρική.

Επτά παίκτες που έχουν κληθεί προέρχονται από την Premier League. Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ παρέχει τον τερματοφύλακα Νταβίντ Ράγια και τους μέσους Μάρτιν Θουμπιμέντι και Μίκελ Μερίνο, ενώ ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι δίνει στον Ντε λα Φουέντε μια κυρίαρχη παρουσία στη μεσαία γραμμή.

Ο Λουίς ντε λα Φουλεντε αναφέρθηκε στους τραυματισμούς των Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς, οι οποίοι θα φτάσουν στο τουρνουά αντιμετωπίζοντας προβλήματα στον οπίσθιο μηριαίο. «Είμαστε πολύ χαλαροί. Εκτός από τυχόν προβλήματα, θα έχουμε όλους διαθέσιμους από τον πρώτο κιόλας αγώνα. Είμαστε σε στενή επαφή με τις ιατρικές ομάδες των συλλόγων», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα τους καλέσουμε όταν το κρίνουμε σκόπιμο. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα έχουμε όλους σε άριστη φόρμα και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την παρακολούθησή τους στο τουρνουά».

Η αποστολή της “ρόχα”:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Τζοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα)

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο), Εμερίκ Λαπόρτ (Αθλέτικ), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Πουμπίλ (Ατλέιτκο), Ερίκ Γκαρθία (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν)

Μέσοι: Ρόντρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρτίν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Φαμπιάν Ρουίζ (Παρί), Μικέλ Μερίνο (Άρσεναλ), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο)

Επιθετικοί: Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (Σοσιεδάδ), Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μπόρχα Ιγκλέσιας (Θέλτα), Βίκτορ Μουνιόθ (Οσασούνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ), Γέρεμι Πίνο (Κρίσταλ Πάλας)