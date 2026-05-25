Το video της ΚΑΕ Ολυμπιακός με όσα έγιναν στη φιέστα για την κατάκτηση της Euroleague, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Στιγμές αποθέωσης για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του Ολυμπιακού
Η φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά μέσα από το Olympiacos BC TV. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού περίμεναν υπομονετικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για να αποθεώσουν νέους κατακτητές της Euroleague.

Το κανάλι της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο youtube παρουσίασε τα πλάνα που κατέγραψε από το “πάρτι” των ερυθρόλευκων στον Πειραιά. Η άφιξη του ανοικτού διόροφου πούλμαν στο Δημοτικό Θέατρο, η ομαδική φωτογραφία των παικτών του Μπαρτζώκα και η παρουσίαση των παικτών, προστά στους “τρελαμένους” οπαδούς της ομάδας.

Γιώργος Μπαρτζώκας, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ και Κώστας Παπανικολάου κέρδισαν το πιο δυνατό χειροκρότημα των οπαδών, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να δίνει το τρόπαιο της Euroleague στον Έλληνα κόουτς, για να το σηκώσει πρώτος στον ουρανό του Πειραιά.

Ακολούθησαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και όλοι οι παίκτες της ομάδας.

“Μέχρι τέλους, οέ, οέ, οέ” φώναξε από μικροφώνου ο Γιώργος Αγγελόπουλος, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε λίγους μήνες στο καινούριο ΣΕΦ, πρωταθλητής Ευρώπης. “Πάμε να πάρουμε κι άλλα ευρωπαϊκά” ανέφερε από μεριάς του ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

“Σάσα, αλάνι για πάντα στο Λιμάνι” φώναξαν οι οπαδοί στον Βεζένκοφ, που έδειξε συγκινημένος και τόνισε ότι η ομάδα θα πάει τώρα να πάρει και το πρωτάθλημα.

