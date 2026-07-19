Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Κολινιόν: Ο Έλληνας τενίστας διεκδικεί τον 13ο τίτλο στην καριέρα του

Η ώρα και το κανάλι του τελικού στο 250άρι Swiss Open Gstaad
ΦΩΤΟ Anthony Anex
ΦΩΤΟ Anthony Anex/Keystone via AP
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Ύστερα από 17 μήνες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό τουρνουά και θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον 13ο τίτλο στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν (Νο.42 στον κόσμο) στον τελικό του ATP 250 Swiss Open Gstaad.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 12:30 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD.

Οι δύο τενίστες δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν, με τον Έλληνα πρωταθλητή να θέλει να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου που θα του αλλάξει την ψυχολογία και θα τον βοηθήσει να επιστρέψει και πάλι στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.

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