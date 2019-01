Τσιτσιπάς: Με ανατροπή το πρώτο “βήμα” στην Αυστραλία! Έγραψε ιστορία για την Ελλάδα – video

Μέσα σε ένα κατάμεστο από Έλληνες κορτ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγχώθηκε στην αρχή, αλλά “καθάρισε” στη συνέχεια τον Ιταλό, Ματέο Μπερετίνι, με 3-1 σετ [6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (4)] και πέρασε έτσι στην επόμενη φάση του Αυστραλιανού Όπεν.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και No 15 της παγκόσμιας κατάταξης, βρέθηκε πίσω στα σετ, χάνοντας το πρώτο με 7-3 στο τάι μπρέικ, αλλά στη συνέχει συγκεντρώθηκε και έκανε εύκολα την ανατροπή, για να τελειώσει το ματς και την πρόκριση, σε δικό του τάι μπρέικ στο 4ο σετ.

🇬🇷 @StefTsitsipas toughs it out against #Berrettini 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4) to earn a second round berth #gamesetmatch #AusOpen pic.twitter.com/Bse7JBcYCE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019