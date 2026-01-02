Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 2-0: Σαρωτική εμφάνιση από τον Έλληνα τενίστα και νίκη για την Ελλάδα επί της Ιαπωνίας στο United Cup

Η Ελλάδα έκανε το 2-0 κόντρα στην Ιαπωνία και "κλείδωσε" τη νίκη
epa11679839 Stefanos Tsitsipas of Greece in action during his second round match against Botic Van De Zandschulp of Netherlands at the Swiss Indoors tennis tournament in Basel, Switzerland, 24 October 2024. EPA
epa11679839 Stefanos Tsitsipas of Greece in action during his second round match against Botic Van De Zandschulp of Netherlands at the Swiss Indoors tennis tournament in Basel, Switzerland, 24 October 2024. EPA/GEORGIOS KEFALAS

Η Ελλάδα “κλείδωσε” τη νίκη στο United Cup κόντρα στην Ιαπωνία, καθώς μετά τη Μαρία Σάκκαρη ήταν η σειρά του Στέφανου Τσιτσιπά να κάνει το καθήκον του κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε ανανεωμένος, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω το πρόβλημα τραυματισμού του. Πραγματοποιώντας μία πειστική εμφάνιση, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Σιντάρο Μοτσιζούκι με 2-0 σετ (6-3, 6-4), έκανε το 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία και χάρισε την πρώτη νίκη στην ομάδα μας στο United Cup.

Η εικόνα του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Ιάπωνα ήταν αρκετά ενθαρρυντική, με τον Έλληνα πρωταθλητή να δείχνει ικανός να βρει και πάλι τον παλιό του καλό εαυτό και να πρωταγωνιστεί στο tour, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια.

Το επίπεδο του αντιπάλου του δεν ήταν και το πιο υψηλό, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί και χαρίζοντας την πρώτη νίκη στην Ελλάδα.

Ακολουθεί το ματς για το μικτό διπλό, το οποίο εάν κερδηθεί από την Ελλάδα θα της δώσει πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του United Cup.

Αθλητικά
