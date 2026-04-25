NBA: Ο 41χρονος Λεμπρόν Τζέιμς διέλυσε για τρίτη σερί φορά τους Ρόκετς και έφερε τους Λέικερς μία νίκη μακριά από τα ημιτελικά

Τι κι αν οι Λέικερς παρατάχθηκαν για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς τον απόλυτο ηγέτη τους, Λούκα Ντόντσιτς, αλλά και τον Όστιν Ριβς, με ηγέτη τον Λεμπρόν Τζέιμς επικράτησαν των Ρόκετς και στο Χιούστον με 112-108 και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τα ημιτελικά των πλέι οφ της Δύσης στο NBA.

Αυτή τη φορά, οι Λέικερς χρειάστηκαν την παράταση για να φτάσουν στη νίκη και στο 3-0 στη σειρά με τους Ρόκετς, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, έχοντας εκτός και τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο 41χρονος “Βασιλιάς” του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς, μέτρησε 29 πόντους (4/9 τρίποντα), 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τους Λέικερς σε νέο θρίαμβο.

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν διπλός για τους νικητές με 21 πόντους και 10 ασίστ, ενώ 22 πόντους (4/7 τρίποντα) προσέφερε ο Ρούι Χατσιμούρα.

Από πλευράς ηττημένων, ο Αλπερέν Σενγκούν βγήκε μπροστά με 33 πόντους (1/5 τρίποντα), 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα, αλλά δεν έφτασε. Ο Έιμεν Τόμπσον πρόσθεσε 26 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς για τα πλέι οφ του NBA, οι Σέλτικς επικράτησαν των Σίξερς με 108-100 στη Φιλαδέλφεια, έκαναν το 2-1 στη σειρά και πήραν πίσω το πλεονέκτημα έδρας.

Τέλος, οι Σπερς επικράτησαν των Μπλέιζερς με 120-108, έκαναν κι αυτοί το 2-1 στη σειρά και πήραν πίσω το πλεονέκτημα έδρας.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο αγωνίστηκε χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, αλλά οι Καστλ (33π.) και Χάρπερ (27π., 10ριμπ.) ήταν απολαυστικοί.