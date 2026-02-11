Τσιτσιπάς – Βαν ντε Ζάντσχουλπ: Το μεσημέρι της Πέμπτης η μάχη του Έλληνα τενίστα για πρόκριση στα προημιτελικά του Ρότερνταμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στο κορτ το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ρότερνταμ για να διεκδικήσει την πρόκριση του στα προημιτελικά του 500αριου τουρνουά.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Ολλανδός Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο.65), ο οποίος θα παίξει εντός έδρας.

Ο αγώνας θα γίνει στο κεντρικό court της διοργάνωσης, περίπου στις 13.30-14.00 (Cosmote Sport 6). Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και ο Έλληνας τενίστας έχει ισάριθμες νίκες, χωρίς απώλεια σετ.

Όποιος περάσει στα προημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ ή τον Σταν Βαβρίνκα.