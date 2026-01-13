Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Βούκιτς 0-2: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα από το 250αρι τουρνουά της Αδελαΐδας

Έμεινε από λύσεις στο τάι μπρέικ ο Έλληνας τενίστας
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε στο πρώτο του παιχνίδι στο 250αρι τουρνουά της Αδελαΐδας και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση.

Το εμπόδιο του Αλεξάνταρ Βούκιτς αποδείχθηκε πολύ υψηλό για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 7-6) και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Αδελαΐδα, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στο Australian Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν είχε λύσεις στο σερβίς του αντιπάλου του και ούτε καθαρό μυαλό στο τάι μπρέικ, όπου κρίθηκαν και τα δύο σετ!

Μπορεί να κράτησε αλώβητο το σερβίς του σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έκανε κανένα μπρέικ, ενώ σε όλου τους κρίσιμους πόντους στο τάι μπρέικ του πρώτου και του δεύτερου σετ δεν είχε “απαντήσεις”.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν το φαβορί του αγώνα, ωστόσο ηττήθηκε και αποκλείστηκε πρόωρα από το 250αρι τουρνουά. Πλέον ξεκινάει την προετοιμασία του για το Australian Open, όπου θα προσπαθήσει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

