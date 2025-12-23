Συμβαίνει τώρα:
Tuttomercato: «Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Λάτσιο»

Νέο μετεγγραφικό σενάριο για τον Ιωαννίδη στην Ιταλία
Ο Ιωαννίδης σε αγώνα της Σπόρτινγκ
Ο Ιωαννίδης σε αγώνα της Σπόρτινγκ / REUTERS/Pedro Nunes

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε μία νέα μετεγγραφή στη Λάτσιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του tuttomercatoweb.com, ο Φώτης Ιωαννίδης δεν έχει καταφέρει να πάρει φανέλα βασικού στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Λάτσιο ετοιμάζει πρόταση για την απόκτησή του τον Ιανουάριο.

Οι Λατσιάλι είχαν προσπαθήσει και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια να πάρουν τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό, χωρίς να τα καταφέρουν, αφού η πορτογαλική ομάδα έδωσε 22 εκατομμύρια ευρώ στους “πράσινους” για να τον κάνει δικό της.

Αυτή τη φορά όμως, το δημοσίευμα κάνει λόγο για μία… ανάσα από τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη Λάτσιο να περιμένει έσοδα από πωλήσεις για να κινηθεί επίσημα, χτυπώντας την “πόρτα” της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αθλητικά
