Ο Τζα Μοράντ εμφανίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες με όπλο στα χέρια του στα social media και το NBA εξετάζει την υπόθεση, ενώ η Nike προχώρησε ήδη σε δικές της ενέργειες.

Η αμερικανική εταιρεία αθλητικών ειδών απέσυρε τα παπούτσια με την υπογραφή του Τζα Μοράντ τόσο από την εφαρμογή της όσο και από την ιστοσελίδα της, ενώ αναμένεται να διακόψει τη συνεργασίας τους.

Την ίδια ώρα, το NBA σκέφτεται ακόμη και τιμωρία 40 αγωνιστικών στον Αμερικανό γκαρντ, αφού το νέο περιστατικό με το όπλο ήρθε μόλις λίγο καιρό μετά τη συγγνώμη του για το πρώτο συμβάν.

#ICYMI: Ja Morant’s signature shoe is no longer listed for sale on Nike’s website or the company app. https://t.co/G1bQBlj7TO https://t.co/CV61vsihlp