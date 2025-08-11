Αθλητικά

Τζακ Γκρίλις: Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι έφτασαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Άγγλου εξτρέμ

Βρήκε νέα ποδοσφαιρική στέγη ο Άγγλος διεθνής παίκτης, που ήταν εκτός πλάνων του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ο Τζακ Γκρίλις
Ο Τζακ Γκρίλις (Credit Image: Â© Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Παίκτης της Έβερτον πρέπει να θεωρείται ο Τζακ Γκρίλις. Η αγγλική ομάδα συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Άγγλου εξτρέμ -με τη μορφή δανεισμού- για μια σεζόν, όπως ανέφερε το Sky Sports και πόσταρε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο 29χρονος εξτρέμ εντάχθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι από την Άστον Βίλα έναντι 100 εκατομμυρίων λιρών το 2021 και χρειάζεται επειγόντως χρόνο παιχνιδιού ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της επόμενης χρονιάς. Ο Τζακ Γκρίλις συμμετείχε μόνο σε επτά αγώνες πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν και δεν συμπεριλήφθηκε στην πρόσφατη αποστολή της Σίτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. Επίσης, δεν ήταν στην αποστολή της Αγγλίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024.

Γνωρίζοντας ότι είναι εκτός πλάνων του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο 29χρονος άσος βρισκόταν σε αναζήτηση ομάδας. Παρόλο λοιπόν που φερόταν να συζητά με τη Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο, πείστηκε να συνεχίσει την καριέρα του στην Έβερτον.

Έτσι, το μόνο που απομένει πλέον είναι να περάσει από ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες 24 ώρες και να τεθεί στη διάθεση του Ντέιβιντ Μόγες.

