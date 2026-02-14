Συμβαίνει τώρα:
Τζολάκης: Δεν είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι αλλά θα το γύρισουμε

"Δεν μπορώ να διανοηθώ πως είμαστε εκτός πρωταθλήματος", τόνισε ο Έλληνας τερματοφύλακας
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κακό φεγγάρι, όπως παραδέχθηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά το 0-0 με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

Τα τρία σερί παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα είναι πολλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας θα γυρίσουν την κατάσταση και στο τέλος θα είναι και πάλι στην κορυφή.

“Εννοείται πως δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε την υπεροχή, μας έλειπε μια καλή σέντρα ή ένας συνδυασμός για να βρούμε το γκολ. Τελικά πήραμε έναν βαθμό.

Η συνέχεια είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορώ να διανοηθώ πως είμαστε εκτός πρωταθλήματος, ούτε να υπάρχει μια τέτοια πίεση.

Δεν είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι, αλλά είμαι σίγουρος πως θα το γυρίσουμε και στο τέλος του πρωταθλήματος θα είμαστε εμείς στην κορυφή”, δήλωσε ο Έλληνας τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

