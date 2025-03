Τζορτζ Μπάλντοκ: Ο προπονητής της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ σήκωσε τη φανέλα του μετά τη νίκη κόντρα στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Τη φανέλα του Τζορτ Μπάλντοκ υψώθηκε στον ουρανό του «Hillsborough Stadium» μετά τη νίκη της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 1-0 απέναντι στην συμπολίτισσα Σέφιλντ Γουένσντεϊ, σε μια συγκινητική στιγμή.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ντέρμπι του Σέφιλντ, ανάμεσα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Oι «λεπίδες» χάρη στο γκολ του Μπρούστερ στο 69ο πήρε τη νίκη, με τον προπονητή του συλλόγου Κρις Γουάιλντερ να μην ξεχνά τον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Και αυτό διότι ο ίδιος πήρε μια φανέλα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή και την σήκωσε μπροστά στο σημείο που βρίσκονται οι οπαδοί των φιλοξενούμενων τιμώντας τη μνήμη ενός από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια.

Sheffield United manager Chris Wilder holds aloft a George Baldock shirt as he celebrates his side securing a first Steel City Derby double since 2006. #SUFC | #SWFC | @BBCSheffield pic.twitter.com/8oUwuSpp9q