Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο λαϊκό προσκύνημα του ιστορικού ηγέτη της Αρμάνι Μιλάνο

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την χώρα του, αλλά και την Αρμάνι Μιλάνο, της οποίας υπήρξε ιδιοκτήτη από το 2008. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν έμεινε μόνο στη συγκινητική της ανακοίνωση, για το θάνατο του του σπουδαίου επιχειρηματία.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος έφτασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06.09.2025) στο Armani/Teatro προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Tζιόρτζιο Αρμάνι.

Μαζί με τους Έτορε Μεσίνα, Χρήστο Σταυροπουλο και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Τζιάνι Πετρουτσι ηταν οι πρώτοι που μπήκαν στην τελετή “camera ardente” στη μνήμη του ιδιοκτήτη της Αρμάνι Μιλάνο.

Εκεί, τους υποδείχθηκε η οικογένεια Αρμάνι. Ο κ. Παρθενοπουλος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητηρια εκ μέρους του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και σύσσωμης της οικογένειας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

