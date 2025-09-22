Αθλητικά

UEFA: Ανοικτό το σενάριο αποβολής όλων των ομάδων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω του πολέμου στη Γάζα

Κρίσιμη συζήτηση τις επόμενες ώρες για το ζήτημα
Το σήμα της UEFA
Το σήμα της UEFA/ EURKINISSI

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA συνεδριάζει την Τρίτη (23/09/25) για να αποφασίσει αν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται οι ομάδες από το Ισραήλ στις διοργανώσεις της, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Όπως φαίνεται, είναι πιθανό η UEFA να αποβάλλει τις ομάδες του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω του πολέμου. Την Τρίτη θα γίνει η κρίσιμη συζήτηση και τα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά για την απαγόρευση συμμετοχής των ομάδων.

Το Κατάρ, που είναι από τους κυριότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA φαίνεται να ξεκίνησε την κουβέντα για τη ψηφοφορία.

