UEFA: Ανοικτό το σενάριο αποβολής όλων των ομάδων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω του πολέμου στη Γάζα

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA συνεδριάζει την Τρίτη (23/09/25) για να αποφασίσει αν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται οι ομάδες από το Ισραήλ στις διοργανώσεις της, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Όπως φαίνεται, είναι πιθανό η UEFA να αποβάλλει τις ομάδες του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω του πολέμου. Την Τρίτη θα γίνει η κρίσιμη συζήτηση και τα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά για την απαγόρευση συμμετοχής των ομάδων.

Το Κατάρ, που είναι από τους κυριότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA φαίνεται να ξεκίνησε την κουβέντα για τη ψηφοφορία.