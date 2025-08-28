US Open: Πρωτοφανής καβγάς ανάμεσα σε Οσταπένκο και Τάουνσεντ – Κατηγορείται για ρατσιστική συμπεριφορά η Λετονή

Κάθε άλλο παρά ήρεμος δεν ήταν ο αγώνας ανάμεσα στην Γελένα Οσταπένκο με την Τέιλορ Τάουνσεντ για τη φάση των «32» του US Open, καθώς μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησε σφοδρός καβγάς μεταξύ των δύο αθλητριών, με κατηγορίες, αιχμές για έλλειψη ήθους και υπονοούμενα περί ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Αμερικανίδα Τάουνσεντ (Νο.139) επικράτησε με 2-0 σετ της Οσταπένκο (Νο.26) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του US Open, ωστόσο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, οι δυο παίκτριες αντί να δώσουν τα χέρια είχαν μια έντονη αντιπαράθεση, με την Οσταπένκο να κατηγορεί τη Τάουνσεντ ότι «δεν έχει μόρφωση», κουνώντας επιδεικτικά το δάχτυλο προς το μέρος της.

Όταν ρωτήθηκε αν θεώρησε τα σχόλια της Λετονής ρατσιστικά, η Αμερικανίδα απάντησε:

«Δεν το πήρα έτσι, αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα στίγμα στην κοινότητά μας, το να σε λένε “αμόρφωτο”.

Είτε είχε ρατσιστικές προεκτάσεις είτε όχι, αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσει εκείνη».

Τα παραπάνω δεν άφησε αναπάντητα η Οσταπένκο, η οποία τοποθετήθηκε δημόσια γράφοντας:

«Έλαβα τόσα μηνύματα ότι είμαι ρατσίστρια. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ρατσίστρια και σέβομαι όλους τους λαούς του κόσμου. Για μένα δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι».

Townsend to Ostapenko:



“You can learn how to take a loss better” pic.twitter.com/L0m5GGAVC6 — Olly Tennis (@Olly_Tennis_) August 27, 2025

Η Λετονή τενίστρια κατηγόρησε επίσης την Τάουνσεντ για έλλειψη σεβασμού στη διάρκεια του ματς, αναφέροντας πως δεν ζήτησε συγγνώμη όταν τη βοήθησε το φιλέ σε κρίσιμο πόντο. Παράλληλα, παραπονέθηκε για τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας στην προθέρμανση, σημειώνοντας πως παραβίασε την άτυπη πρακτική του να ξεκινά κανείς από τη baseline και όχι από το φιλέ.

Kαπου εκεί, η Τάουνσεντ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, αναφέροντας η συμπεριφορά της συναθλήτριας της οφείλεται στο αποτέλεσμα. «Είναι ανταγωνισμός. Οι άνθρωποι αναστατώνονται όταν χάνουν».

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.



Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG — ESPN (@espn) August 27, 2025

Οι δύο αθλήτριες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες στο παρελθόν, τόσο σε μονό όσο και σε διπλό χωρίς ωστόσο ποτέ να έχει γίνει το παραμικρό ανάμεσά τους. Ωστόσο στο US Open με την απρόσμενη νίκη της Τάουνσεντ η κατάσταση ξέφυγε.