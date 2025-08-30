US Open: Σάλος με CEO εταιρείας που «έκλεψε» από παιδάκι ένα υπογεγραμμένο καπέλο του Κάμιλ Μάιρζακ

Ο Κάμιλ Μάιρζακ πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της καριέρας του στο US Open, αλλά κατάφερε να γίνει viral και για έναν απίθανο λόγο μετά τον αγώνα του με τον Κάρεν Κατσάνοφ στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ.

Έχοντας κάνει την έκπληξη με τη μεγάλη νίκη επί του Κάρεν Κατσάνοφ, ο Κάμιλ Μάιρζακ πήγε στην κερκίδα και υπέγραψε μπάλες, φανέλες, αλλά και καπέλα για τους οπαδούς του, με πολλά μικρά παιδιά να τον περιμένουν με ανυπομονησία.

Σε ένα από αυτά λοιπόν, ο Πολωνός τενίστας έδωσε ένα δικό του υπογεγραμμένο καπέλο, αλλά ένα άνδρας δίπλα του, το άρπαξε από τον μικρό φίλο του τένις, με τον Μάιρζακ να φαίνεται στο σχετικό video, ότι δεν αντιλήφθηκε το γεγονός.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τον άνδρα να προκαλεί σάλο σε όλο τον κόσμο και να γίνεται γνωστό, ότι πρόκειται για γνωστό CEO μεγάλη πολωνικής εταιρείας.

Τα σχόλια εναντίον του πήραν “φωτιά”, αλλά την ίδια ώρα και ο ίδιος ο Μάιρζακ κατάφερε να ενημερωθεί για το γεγονός και έσπευσε να διορθώσει την αδικία.

Ο Πολωνός τενίστας εντόπισε μία ημέρα μετά το παιδί, που του… κλέψανε το καπέλο με την υπογραφή του και το… γέμισε με δώρα, βάζοντας έτσι τέλος στην απογοήτευσή του.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Αυτή τη φορά, τα social media λειτούργησαν θετικά για τον μικρό φίλο του τένις.