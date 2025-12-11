Αθλητικά

Βαγγέλης Παυλίδης: Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξήγησε γιατί δεν ξεκίνησε βασικό τον Έλληνα επιθετικό στο Μπενφίκα – Νάπολι

Το σκεπτικό του "special one" γι' αυτή του την κίνηση
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Kin Cheung

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν ήταν βασικός στο Μπενφίκα – Νάπολι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε τη νίκη (2-0) στο “Ντα Λουζ”, παρά το γεγονός ότι ο αρχισκόρερ τους δεν έπαιξε από την αρχή.

“Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ο Παυλίδης ή ήταν θέμα τακτικής;”, ερωτήθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο από δημοσιογράφο της Sport TV, με τον 62χρονο “Special One” να απαντάει:

“Είναι θέμα τακτικής. Ίσως να έχει πάρει πολλά λεπτά ο Παυλίδης, παίζει συνεχώς, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι θέμα τακτικής. Ο αντίπαλος αμυνόταν man to man. Ο Παυλίδης είναι παίκτης που κινείται περισσότερο προς την μπάλα παρά μακριά από αυτή. Με τον Ιβάνοβιτς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο και να τους αναγκάσουμε να τρέξουν προς τα πίσω, αλλά και να δούμε το πώς θα κυλούσε το δεύτερο ημίχρονο”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
202
82
82
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo