Βαγγέλης Παυλίδης: Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξήγησε γιατί δεν ξεκίνησε βασικό τον Έλληνα επιθετικό στο Μπενφίκα – Νάπολι

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν ήταν βασικός στο Μπενφίκα – Νάπολι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε τη νίκη (2-0) στο “Ντα Λουζ”, παρά το γεγονός ότι ο αρχισκόρερ τους δεν έπαιξε από την αρχή.

“Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ο Παυλίδης ή ήταν θέμα τακτικής;”, ερωτήθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο από δημοσιογράφο της Sport TV, με τον 62χρονο “Special One” να απαντάει:

“Είναι θέμα τακτικής. Ίσως να έχει πάρει πολλά λεπτά ο Παυλίδης, παίζει συνεχώς, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι θέμα τακτικής. Ο αντίπαλος αμυνόταν man to man. Ο Παυλίδης είναι παίκτης που κινείται περισσότερο προς την μπάλα παρά μακριά από αυτή. Με τον Ιβάνοβιτς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο και να τους αναγκάσουμε να τρέξουν προς τα πίσω, αλλά και να δούμε το πώς θα κυλούσε το δεύτερο ημίχρονο”.