Βαλαντσιούνας για το Λιθουανία – Ελλάδα: «Δεν θα σας πω πώς θα σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε για την αναμέτρηση της Λιθουανίας απέναντι στην Εθνική μπάσκετ (Τρίτη 9/9/25, 21:00) ενόψει των προημιτελικών του Eurobasket, με τον αστέρα των «λιέτουβα» να κάνει ξεχωριστή αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας άλλωστε αποτελεί ένα από τους πιο έμπειρους παίκτες της Λιθουανίας, με τον ίδιο να στέκεται στη δυναμική της ελληνικής ομάδας, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα της «γαλανόλευκης» από τα 6,75μ, όπως και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην απουσία του Γιοκουμπάιτις, τονίζοντας ότι η δύναμη των «λιέτουβα» είναι στο ομαδικό παιχνίδι.

Τα λόγια του Βαλαντσιούνας

«Περάσαμε μία μέρα με το να προετοιμαζόμαστε πλήρως για την εθνική Ελλάδας. Είναι καλή ομάδα, έχουν “όπλα”, εκτελούν με σουτ, έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς που είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά, να προετοιμαστούμε, έχουμε το πλάνο μας, θα δούμε».

Για το πως θα αντιμετωπίσουν τον Γιάννη:

«Δεν θα σας πω (γέλια). Αυτό είναι το πλάνο παιχνιδιού. Κάθε ομάδα έχει το δικό της στιλ παιχνιδιού. Εμείς έχουμε το δικό μας οπότε πρέπει να μπούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία».

Πέρα από τον Γιάννη, ποιο άλλο είναι το σημείο που εστιάζουν:

«Ότι είναι μία καλή ομάδα στο τρίποντο. Βάζουν τα τρίποντα και έχουν φυσικά μεγάλη εμπειρία, πολύ έμπειρους παίκτες που ξέρουν πως να παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια.

Πρέπει να μην κάνουμε λάθη, να μην τους αφήσουμε εύκολους πόντους, να κάνουμε καλή δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση».

Για το αν έχει αντιμετωπίσει η Λιθουανία το πρόβλημα στα γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις:

«Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Τώρα έχουμε 11 παίκτες. Θέλουμε την ίδια εμφάνιση αν όχι καλύτερη από τον Βελίτσκα αύριο. Η δύναμη της ομάδας μας είναι το ομαδικό παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι να κάνουμε και πρέπει να βγούμε και να παίξουμε σαν ομάδα. Να παίξουμε σκληρό μπάσκετ για 40 λεπτά. Αυτή είναι η ταυτότητά μας».

Για το αν θα έπρεπε τα ρόστερ να είναι μεγαλύτερα για τα τουρνουά λόγω των τραυματισμών:

«Δεν είναι δύναμή μου να πω, ακόμη είμαι παίκτης. Ανυπομονώ για τους αγώνες. Θα μπορούσε να βοηθήσει ή και όχι. Αυτό είναι το μέλλον, υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Ναι, νιώθεις ότι χάνεις όταν είσαι με έναν λιγότερο. Όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και από την πλευρά του ρόστερ».

«Φυσικά αγαπώ τον Ολυμπιακό, είναι η μεγάλη μου αγάπη. Η Ελλάδα σημαίνει Ολυμπιακός για εμένα, πέρασα πολύ όμορφα έναν χρόνο και έχω όμορφες αναμνήσεις. Αγαπώ τη χώρα, αγαπώ τους φιλάθλους, αγαπώ την ομάδα, ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος της ζωής μου» ανέφερε από την πλευρά του ο Λίνας Κλέιζα ο οποίος αποτελεί μέλος στο τεχνικό τιμ της Λιθουανίας.