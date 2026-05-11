Ο Ιωάννης Πετμεζάς ανέλαβε πρόεδρος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το νέο Δ.Σ. που ανακοινώθηκε

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το σχήμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ, μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη από την ομάδα.

Νέος πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς (δεξί χέρι του Τέλη Μυστακίδη), ενώ στη θέση του αντιπροέδρου βρέθηκε ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να αναφέρουμε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ σκέφτονται και την αναβάθμιση της θέση του Γιώργου Τσιάρα, ο οποίος πιθανότατα θα αποτελέσει σύντομα τον νέο GM της ομάδας.

Στο… τραπέζι φαίνεται πως έχει πέσει και το όνομα του Μπάνε Πρέλεβιτς για θέση στην ΚΑΕ, δίχως όμως να υπάρχει κάποια παραπάνω πληροφορία.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.https://t.co/PwpUEtUy8B — PAOK BC (@PAOKbasketball) May 11, 2026

Η ανακοίνωση:

“Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από ανασυγκρότηση, έχει ως ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωάννης Πετμεζάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, Μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, Μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, Μέλος”.