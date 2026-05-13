Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Τα 16.000 πορτοκαλί μπλουζάκια στο γήπεδο και το μήνυμα των Ισπανών

Βαλένθια και Παναθηναϊκός συγκρούονται στη «Roig Arena» στο πέμπτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Η Βαλένθια θέλει να δημιουργήσει μία τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τους Ισπανούς να έχουν βάλει 16.000 πορτοκαλί μπλούζες στα καθίσματα του γηπέδου, με την φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ και το μήνυμα: «Θα είναι μακρύς ο δρόμος».

Μάλιστα, στην ανάρτησή της η ισπανική ομάδα κάλεσε τους οπαδούς της να δώσουν από νωρίς το «παρών».

Ah, y si vienes… pic.twitter.com/htrGCryTL3 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 13, 2026

Ο νικητής του αγώνα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα.