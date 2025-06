Βασίλης Τολιόπουλος τριετίας στον Παναθηναϊκό

Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν ολοκλήρωσε κι επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Βασίλης Τολιόπουλος και Παναθηναϊκός έχουν έρθει σε συμφωνία εδώ και αρκετές εβδομάδες, με την πράσινη ΚΑΕ να επισημοποιεί το deal και να καλωσορίζει τον διεθνή Έλληνα γκαρντ στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο 29χρονος περιφερειακός αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Άρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρομερές σεζόν τα τελευταία χρόνια που τον οδήγησαν μέχρι και την Εθνική Ελλάδας.





Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου για τα επόμενα τρία χρόνια.

