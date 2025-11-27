Βαθμολογία Conference League: 10η η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στη Φλωρεντία, επικρατώντας της Φιορεντίνα με 1-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με δύο νίκες και μία ισοπαλία σε 4 παιχνίδια, η ΑΕΚ έχει 7 βαθμούς και φιγουράρει στη 10η θέση της βαθμολογίας του Conference League, μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρώτη οκτάδα που περνάει απευθείας στους “16”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απομένουν δύο ματς για την Ένωση για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη League Phase, απέναντι στην πρωτοπόρο Σάμσουνσπορ εκτός έδρας και στην Κραϊόβα εντός.

Η βαθμολογία του Conference League

Σάμσουνσπορ 4 (9-2) 10

Στρασβούργο 4 (7-4) 10

Τσέλιε 4 (8-4) 9

Σαχτάρ 4 (8-5) 9

Μάιντς 4 (4-2) 9

Ρακόβ 4 (7-2) 8

ΑΕΚ Λάρνακας 4 (5-0) 8

Ντρίτα 4 (4-2) 8

Γιαγκελόνια 4 (4-2) 8

ΑΕΚ 4 (9-4) 7

Σπάρτα Πράγας 4 (5-2) 7

Ράγιο Βαγιεκάνο 4 (8-6) 7

Λωζάνη 4 (5-3) 7

Σίγκμα Όλομουτς 4 (5-5) 7

Κραϊόβα 4 (3-3) 7

Λεχ Πόζναν 4 (9-6) 6

Φιορεντίνα 4 (6-3) 6

Κρίσταλ Πάλας 4 (6-4) 6

Ζρίνσκι 4 (7-8) 6

Άλκμααρ 4 (4-7) 6

Ομόνοια 4 (4-3) 5

Κουπόπιο 4 (4-3) 5

Νόα 4 (4-4) 5

Ριέκα 4 (2-2) 5

Σκεντίγια 4 (2-4) 4

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4 (4-10) 4

Ντιναμό Κιέβου 4 (6-7) 3

Λέγκια 4 (3-5) 3

Σλόβαν Μπρατισλάβας 4 (4-7) 3

Σπάρτανς 4 (3-6) 3

Χάκεν 4 (4-6) 2

Μπρέινταμπλικ 4 (2-7) 2

Αμπερντίν 4 (3-10) 2

Σέλμπουρν 4 (0-4) 1

Σάμροκ Ρόβερς 4 (3-9) 1

Ραπίντ Βιέννης 4 (2-12) 0