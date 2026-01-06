Αθλητικά

Βαθμολογία Euroleague: 7oς ο Παναθηναϊκός, 8ος ο Ολυμπιακός

Υποχώρησαν στην κατάταξη οι ελληνικές ομάδες
Κακή αποδείχθηκε η 20η αγωνιστική της Euroleague για τις ελληνικές ομάδες, μιας και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός γνώρισαν ήττες και υποχώρησαν στην κατάταξη.

Και αν η ήττα του λαβωμένου Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αυτή του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center ήταν τελείως εκτός προγράμματος, με τους πράσινους να χάνουν σημαντικό έδαφος στη μάχη για τα πλέι οφ και το πλεονέκτημα έδρας.

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
Μονακό – Παρτίζαν 101-84
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 85-60
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Βαλένθια 14-6
  3. * Φενέρμπαχτσε 13-6
  4. Μονακό 13-7
  5. Μπαρτσελόνα 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
    —————————
  7. Παναθηναϊκός 12-8
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
  9. * Ολυμπιακός 11-8
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-9
    —————————
  11. Αρμάνι Μιλάνο 10-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 9-10
  13. Ντουμπάι 9-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
  15. Παρί 6-13
  16. Μπασκόνια 6-13
  17. Αναντολού Εφές 6-13
  18. Μπάγερν Μονάχου 6-13
  19. Βιλερμπάν 6-14
  20. Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Πέμπτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Βαλένθια – Μονακό
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

