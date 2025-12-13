Βαθμολογία Super League: Ακάθεκτος ο Λεβαδειακός, παραμένει ουραγός ο Πανσερραϊκός – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Λεβαδειακός είναι ακάθεκτος στη φετινή Super League και με τη νέα εντυπωσιακή νίκη του με 3-0 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική, έκανε ένα ακόμη “βήμα” προς την πρώτη 4άδα του πρωταθλήματος.

Με την επίθεσή του να βγάζει “φωτιές” και να είναι η καλύτερη της σεζόν στη Super League, ο Λεβαδειακός έχει αρχίσει να εδραιώνεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet βρέθηκε στο -9 από τον Ολυμπιακό στην κορυφή, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο.

Νίκη με “τριάρα πήρε και ο ΟΦΗ κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τους Κρητικούς να απομακρύνονται από τις τελευταίες θέσεις και τους Σερραίους να “βυθίζονται” ακόμη περισσότερο στην βαθμολογία της Super League. Αντίθετα, Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης παραμένουν στα… μεσαία πατώματα, μετά και το μεταξύ τους 0-0 στη 14η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα στη 14η αγωνιστική

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

20:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 34 (13)

2. ΠΑΟΚ 32 (13)

3. ΑΕΚ 31 (13)

4. Λεβαδειακός 25 (14)

5. Βόλος 22 (13)

6. Παναθηναϊκός 19 (12)

7. Κηφισιά 17 (14)

8. Άρης 16 (13)

9. Παναιτωλικός 15 (13)

10. Αστέρας Τρίπολης 13 (14)

11. ΟΦΗ 12 (13)

12. Ατρόμητος 9 (13)

13. ΑΕΛ Novibet 8 (14)

14. Πανσερραϊκός 5 (14)