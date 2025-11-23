Βαθμολογία Super League: Κορυφή για Ολυμπιακό, ακολουθούν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Γκολ και φάσεις από την 11η αγωνιστική

Η δεύτερη ημέρα της 11ης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώθηκε δίχως εκπλήξεις, με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να φτάνουν εύκολα ή δύσκολα στο θετικό αποτέλεσμα.
Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έχοντας δύο βαθμούς περισσότερους από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και τρεις από την τρίτη ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση και στο -10 από τους πρωτοπόρους Πειραιώτες, αλλά με παιχνίδι λιγότερο.
Η 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/11/2025) με τις αναμετρήσεις Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Αρης 1-0
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)
ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)
Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Βόλος 18
————————————-
5. Λεβαδειακός 18
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
—————————————-
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. Αστέρας AKTOR 8
12.ΑΕΛ Novibet 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
*Οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν ένα ματς λιγότερο.
**O OΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.
H επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
ΟΦΗ – Βόλος
Αρης – ΑΕΛ Νovibet
Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Κυριακή 30 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ