Βαθμολογία Super League: Κορυφή για Ολυμπιακό, ακολουθούν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Γκολ και φάσεις από την 11η αγωνιστική

Η δεύτερη ημέρα της 11ης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώθηκε δίχως εκπλήξεις, με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να φτάνουν εύκολα ή δύσκολα στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έχοντας δύο βαθμούς περισσότερους από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και τρεις από την τρίτη ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση και στο -10 από τους πρωτοπόρους Πειραιώτες, αλλά με παιχνίδι λιγότερο.

Η 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/11/2025) με τις αναμετρήσεις Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Βόλος 18

————————————-

5. Λεβαδειακός 18

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

—————————————-

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας AKTOR 8

12.ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν ένα ματς λιγότερο.

**O OΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος

Αρης – ΑΕΛ Νovibet

Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ