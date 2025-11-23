Αθλητικά

Βαθμολογία Super League: Κορυφή για Ολυμπιακό, ακολουθούν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Γκολ και φάσεις από την 11η αγωνιστική

Αμετάβλητη η κορυφή αλλά και οι πρώτες θέσεις της βαθμολογίας
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η δεύτερη ημέρα της 11ης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώθηκε δίχως εκπλήξεις, με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να φτάνουν εύκολα ή δύσκολα στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έχοντας δύο βαθμούς περισσότερους από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και τρεις από την τρίτη ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση και στο -10 από τους πρωτοπόρους Πειραιώτες, αλλά με παιχνίδι λιγότερο.

Η 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/11/2025) με τις αναμετρήσεις Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)
ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Βόλος 18
————————————-
5. Λεβαδειακός 18
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
—————————————-
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. Αστέρας AKTOR 8
12.ΑΕΛ Novibet 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5

*Οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν ένα ματς λιγότερο.

**O OΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος
Αρης – ΑΕΛ Νovibet
Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
129
120
109
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo