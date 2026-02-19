Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα δεν κατάφερε να πλησιάσει τη 10η θέση και την Τσεχία

Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (2-2) πρόσθεσε 200 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.
Με τον ΠΑΟΚ να χάνει εκτός έδρας από την Θέλτα (1-2) η ισοπαλία του Παναθηναϊκού δεν αρκούσε για να μειωθεί η απόσταση από την Τσεχία στη μάχη για τη 10η θέση. Αντιθέτως, μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης (19.02.2026), το προβάδισμα των Τσέχων αυξήθηκε και φτάνει πλέον τους 1.100 βαθμούς.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παράλληλα, η Πολωνία πλησίασε την Ελλάδα, καθώς η Λεχ πρόσθεσε βαθμούς, παρότι η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από τη Φιορεντίνα και βρίσκεται κοντά στον αποκλεισμό.
Η μάχη για τη 10η θέση -που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27- παραμένει ανοιχτή και απαιτεί βαθμούς σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)
11. Ελλάδα 46.512 (+12.300 – 4/5)
12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)
13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)
14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)
15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)
16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η-22η Θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –