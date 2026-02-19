Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα δεν κατάφερε να πλησιάσει τη 10η θέση και την Τσεχία

Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (2-2) πρόσθεσε 200 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Με τον ΠΑΟΚ να χάνει εκτός έδρας από την Θέλτα (1-2) η ισοπαλία του Παναθηναϊκού δεν αρκούσε για να μειωθεί η απόσταση από την Τσεχία στη μάχη για τη 10η θέση. Αντιθέτως, μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης (19.02.2026), το προβάδισμα των Τσέχων αυξήθηκε και φτάνει πλέον τους 1.100 βαθμούς.

Παράλληλα, η Πολωνία πλησίασε την Ελλάδα, καθώς η Λεχ πρόσθεσε βαθμούς, παρότι η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από τη Φιορεντίνα και βρίσκεται κοντά στον αποκλεισμό.

Η μάχη για τη 10η θέση -που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27- παραμένει ανοιχτή και απαιτεί βαθμούς σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)

10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.512 (+12.300 – 4/5)

12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –