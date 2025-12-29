Βατούτιν: «Υπάρχει μεγάλη προσμονή σχετικά με την άφιξη του NBA στην Ευρώπη, κρίμα που δεν συμμετέχουν οι ρωσικές ομάδες»

Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν μίλησε για την επικείμενη είσοδο του NBA στην Ευρώπη και τη… μάχη με τη Euroleague για τη συμμετοχή των κορυφαίων ομάδων στη διοργάνωσή τους.

Ο Αντρέι Βατούτιν τόνισε ότι αναμένεται ένα 6μηνο που θα κρίνει πολλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά σημείωσε την απογοήτευσή του, που η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και οι υπόλοιπες ρωσικές ομάδες δεν βρίσκονται στα σχέδια ούτε του NBA ούτε της Euroleague, μετά την αποπομπή τους εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του Βατούτιν

“Είναι κρίμα που οι ρωσικές ομάδες δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο, επειδή κανένας από αυτούς τους οργανισμούς δεν έχει σχέδια να δεχτεί ρωσικούς συλλόγους στη διοργάνωση. Ως μέτοχοι της Euroleague, συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες: συμμετέχουμε τακτικά σε συναντήσεις και συνέδρια. Η θέση μας είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της Euroleague. Το εμπορικό σήμα της έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη αξία τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά είναι κρίμα που οι σύλλογοί μας δεν συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία.

Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συναρπαστικό εξάμηνο. Υπάρχει μεγάλη προσμονή σχετικά με την άφιξη του NBA στην Ευρώπη. Και το επόμενο καλοκαίρι, οι δεκαετείς άδειες των περισσότερων συλλόγων της Euroleague λήγουν. Πολλοί σύλλογοι θα αντιμετωπίσουν μια δύσκολη επιλογή. Και αυτή η επιλογή υπάρχει ήδη. Θα επισημοποιήσουν τη σχέση τους με το NBA ή θα παραμείνουν στην Euroleague; Είναι αδύνατο να μπορέσουν να έχουν και τα δύο. Η Euroleague έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά ο πειρασμός να ενταχθούν στο NBA με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι πολύ ισχυρός για πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Τώρα ξεκινά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: η Euroleague καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρήσει την ενότητα, ενώ το NBA κάνει πολλά για να προσελκύσει νέους συλλόγους.”