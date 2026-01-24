Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Ο Εμπαπέ έστειλε τη «Βασίλισσα» στην κορυφή της «La Liga»

Δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ έγραψαν την ιστορία του αγώνα στο Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 και επέτρεψαν στη “Βασίλισσα” να βρεθεί ξανά στην κορυφή της ισπανικής La Liga, με 2 βαθμούς και ένα ματς περισσότερο από την Μπαρτσελόνα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης με πλασέ από κοντά στο 47ο λεπτό του αγώνα και “κλείδωσε” τη νίκη της στην έδρα της Βιγιαρεάλ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι… αλά Πανένκα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η “Βασίλισσα” έφθασε έτσι τους 51 βαθμούς και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Ισπανία, με τους Καταλανούς να έχουν 49 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στην 4η θέση με 41 βαθμούς έμεινε η Βιγιαρεάλ.