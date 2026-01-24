Αθλητικά

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Ο Εμπαπέ έστειλε τη «Βασίλισσα» στην κορυφή της «La Liga»

Τα 21 γκολ στη σεζόν έφθασε ο Γάλλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων
Ο Εμπαπέ εκτελεί πέναλτι
Ο Εμπαπέ «σφραγίζει» με πέναλτι τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Βιγιαρεάλ / REUTERS/Pablo Morano

Δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ έγραψαν την ιστορία του αγώνα στο Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 και επέτρεψαν στη “Βασίλισσα” να βρεθεί ξανά στην κορυφή της ισπανικής La Liga, με 2 βαθμούς και ένα ματς περισσότερο από την Μπαρτσελόνα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης με πλασέ από κοντά στο 47ο λεπτό του αγώνα και “κλείδωσε” τη νίκη της στην έδρα της Βιγιαρεάλ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι… αλά Πανένκα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η “Βασίλισσα” έφθασε έτσι τους 51 βαθμούς και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Ισπανία, με τους Καταλανούς να έχουν 49 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στην 4η θέση με 41 βαθμούς έμεινε η Βιγιαρεάλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
215
130
92
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo