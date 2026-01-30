Αθλητικά

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός live για την 25η αγωνιστική της Euroleague

Νίκη «ανάσα» ψάχνει ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία
Εικόνα από το γήπεδο της Βιλερμπάν (EUROKINISSI)
Euroleague
25η αγωνιστική
Εικόνα από το γήπεδο της Βιλερμπάν (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νέα ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην προηγούμενη αγωνιστική. Εκτός για μία ακόμη φορά θα είναι όμως ο Κέντρικ Ναν.

21:52 | 30.01.2026

Τρεις βολές στον Ανγκόλα δίνει ο Σορτς, με φάουλ στο τρίποντο

21:52 | 30.01.2026
Φοβερή τάπα του Χολμς στην άμυνα!
21:52 | 30.01.2026

8-3 με τρίποντο του Γκραντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στο ματς

21:50 | 30.01.2026

8-0 με τρίποντο του Ανγκόλα

21:49 | 30.01.2026

5-0 με τρίποντο του Αζινσά

21:48 | 30.01.2026

Τρία άστοχα σουτ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε μία επίθεση

21:48 | 30.01.2026

2-0 με κάρφωμα του Εμπουά

21:47 | 30.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:47 | 30.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:46 | 30.01.2026
Η 5άδα της Βιλερμπάν

Γουότσον, Ανγκόλα, Αζινσά, Εμπουά και Εντιαγιέ

21:45 | 30.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Χολμς

21:42 | 30.01.2026
Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ!
21:39 | 30.01.2026

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει για 4ο σερί ματς στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, "μετρώντας" 2 ήττες και μία νίκη χωρίς τον πρώτο σκόρερ του στη Euroleague

21:33 | 30.01.2026

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αίτημα να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

21:33 | 30.01.2026

Δεν θέλει έτσι ούτε να σκέφτεται νέα ήττα κόντρα στη Βιλερμπάν, η οποία παραμένει χαμηλά στην κατάταξη, με ρεκόρ 6-18

21:32 | 30.01.2026

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κακή περίοδο, έχοντας εκτός με τραυματισμό τον Κέντρικ Ναν, με αποτέλεσμα να έχει πέσει στο 14-10 στην κατάταξη της Euroleague

21:32 | 30.01.2026
Ο Χολμς
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: Με Χολμς η 12άδα των «πρασίνων» – Εκτός έμεινε ο Σαμοντούροφ
Επιστρέφουν και οι Οσμάν και Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
21:30 | 30.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague

21:29 | 30.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
