Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός live για την 25η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νέα ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην προηγούμενη αγωνιστική. Εκτός για μία ακόμη φορά θα είναι όμως ο Κέντρικ Ναν.
Τρεις βολές στον Ανγκόλα δίνει ο Σορτς, με φάουλ στο τρίποντο
8-3 με τρίποντο του Γκραντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στο ματς
8-0 με τρίποντο του Ανγκόλα
5-0 με τρίποντο του Αζινσά
Τρία άστοχα σουτ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε μία επίθεση
2-0 με κάρφωμα του Εμπουά
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Γουότσον, Ανγκόλα, Αζινσά, Εμπουά και Εντιαγιέ
Σορτς, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Χολμς
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει για 4ο σερί ματς στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, "μετρώντας" 2 ήττες και μία νίκη χωρίς τον πρώτο σκόρερ του στη Euroleague
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αίτημα να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Δεν θέλει έτσι ούτε να σκέφτεται νέα ήττα κόντρα στη Βιλερμπάν, η οποία παραμένει χαμηλά στην κατάταξη, με ρεκόρ 6-18
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κακή περίοδο, έχοντας εκτός με τραυματισμό τον Κέντρικ Ναν, με αποτέλεσμα να έχει πέσει στο 14-10 στην κατάταξη της Euroleague
