Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός live για την 25η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νέα ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην προηγούμενη αγωνιστική. Εκτός για μία ακόμη φορά θα είναι όμως ο Κέντρικ Ναν.