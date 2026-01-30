Αθλητικά

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: Με Χολμς η 12άδα των «πρασίνων» – Εκτός έμεινε ο Σαμοντούροφ

Επιστρέφουν και οι Οσμάν και Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
Ο Χολμς
Ο Χολμς πανηγυρίζει σε αγώνα του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (30/01/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ρισόν Χολμς να βρίσκεται τελικά στη 12άδα του “τριφυλλιού” και τον Αλέξανδρο Σαμουντούροφ να μένει εκτός.

Μετά την επιστροφή των Οσμάν και Μήτογλου, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να “κόψει” από τη 12άδα του αγώνα με τη Βιλερμπάν, τους Σαμοντούροφ και Γκριγκόνις, αφού διαθέσιμος είναι τελικά και ο Χολμς.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν αμφίβολος για το ματς κόντρα στη γαλλική ομάδα στη Euroleague, αλλά τελικά θα δώσει το “παρών” και ο Αταμάν θα αποφασίσει για το χρόνο συμμετοχής του.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

