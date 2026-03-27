Βίρτους Μπολόνια: Τέλος ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς από τη θέση του προπονητή

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σεζόν στην Βίρτους Μπολόνια, αφού η ήττα στο ιταλικό ντέρμπι της Euroleague με την Αρμάνι Μιλάνο, αποτέλεσε το φινάλε του στον πάγκο της ομάδας του.

Η Βίρτους Μπολόνια έμεινε φέτος από νωρίς, εκτός στόχων στη Euroleague και έτσι, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς πλήρωσε το… μάρμαρο, αποτελώντας παρελθόν κι επίσημα από την ιταλική ομάδα.

Με ρεκόρ 13-20 στη Euroleague, η Βίρτους Μπολόνια δεν πρόλαβε να διεκδικήσει ούτε τις θέσεις των πλέι ιν και έτσι ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, απολύθηκε λίγο πριν την τελική ευθεία της διοργάνωσης.