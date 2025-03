Βίρτσμπουργκ – ΑΕΚ 71-77: Πήρε μεγάλο «διπλό» στην Γερμανία και πλησίασε στα προημιτελικά του BCL

Μια ανάσα από την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Basketball Champions League, βρίσκεται η ΑΕΚ. Η Ένωση πέρασε με 77-71 από την έδρα της Βίρτσμπουργκ, έκανε το 3/3 στον όμιλό της για το top16 και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το πολυπόθητο “εισιτήριο”.

Με ρεκόρ 3-0, ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή του 9ου ομίλου της φάσης των “16” του Basketball Champions League και υποχρέωσε τη γερμανική ομάδα στην πρώτη ήττα της (ρεκόρ 2-1).

Η διάρκεια της ΑΕΚ στην άμυνα και το ρεσιτάλ παραγωγικότητας που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι με 32 πόντους, επέτρεψαν στην Ένωση να εξασφαλίσει από το 10΄ μία διαφορά ασφαλείας (22-32), την οποία συντήρησαν μέχρι το φινάλε οι Γκραντ Γκόλντεν (20 πόντοι), Χάντερ Χέιλ (14π.), Πρέντις Χαμπ (14π., 4/5 τρίποντα) και ΡαϊΚουάν Γκρέι (12π.).

Ακόμη κι όταν οι γηπεδούχοι βρέθηκαν σε απειλητική θέση στο 35΄ (63-66), η… διψήφια τετράδα της ΑΕΚ είχε την απαραίτητη ψυχραιμία για να σβήσει κάθε όνειρο ανατροπής της Βούρτσμπουργκ και να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τελικό 71-77.

Από τη γερμανική ομάδα ξεχώρισε ο Τζιβάν Τζάκσον με 17 πόντους.

