Βόλος: «Προς sold out τα εισιτήρια με ΑΕΚ, ξεκινά η διάθεση και στο νότιο πέταλο»

Μια μοναδική εικόνα αναμένεται να δημιουργήσουν την ερχόμενη Κυριακή (01.03.2026, 17:30) οι φίλοι της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, στην αναμέτρηση της ομάδας με το Βόλο, για την 23η αγωνιστική της Super League.

Όπως όλα δείχνουν, το Βόλος – ΑΕΚ βρίσκεται προ των πυλών του sold out, κάτι για το οποίο ενημέρωσε η ομάδα της Μαγνησίας. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ανοίγει και το νότιο πέταλο, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των φίλων της Ένωσης.

Η σχετική ανακοίνωση: «Προς sold out οδεύουν τα εισιτήρια του αγώνα Βόλος-ΑΕΚ. Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων στο Νότιο πέταλο του Πανθεσσαλικού σταδίου για να καλυφθούν οι ανάγκες των φιλάθλων».

Όλα δείχνουν ότι στο Πανθεσσαλικό θα βρεθούν περίπου 20.000 φίλοι της ΑΕΚ, δημιουργώντας μια σπάνια και εκπληκτική εικόνα.