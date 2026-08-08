«Βόμβα» από Telegraph για Ινφαντίνο: Η UEFA πλήρωσε εξαψήφιο ποσό σε «ερωμένη» του προέδρου της FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο κατάφερε να προκαλέσει αντιδράσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου – και όχι μόνο – με το σκανδαλώδες σχέδιό του, για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ. Μπορεί το συγκεκριμένο πλάνο να μην προχώρησε μετά την κατακραυγή που υπήρξε, αλλά ο πρόεδρος της FIFA μπήκε στο “στόχαστρο” των ΜΜΕ, που… μύρισαν αίμα και πλέον ψάχνουν για σκάνδαλα.

Η βρετανική εφημερίδα Telegraph αποκαλύπτει, σε δημοσίευμά της, ότι μια γυναίκα, που φέρεται να ήταν ερωμένη του Τζιάνι Ινφαντίνο, έλαβε εξαψήφιο ποσό, από την UEFA, την περίοδο που ο κορυφαίος παράγοντας ήταν στην ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

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Όπως σημειώνεται, η συγκεκριμένη γυναίκα κατάφερε, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Ινφαντίνο, να πάρει προαγωγή, στα κλιμάκια της UEFA, αναλαμβάνοντας διευθυντική θέση. Μετά την αποχώρησή της, η UEFA πλήρωσε τις δαπάνες προκειμένου η γυναίκα να κάνει MBA σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, ύψους 45.000 λιρών ετησίως.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η γυναίκα, η οποία εργαζόταν αρχικά σε διοικητική θέση, προήχθη σε υψηλότερο ρόλο κατά τη διάρκεια της φερόμενης σχέσης της με τον Ινφαντίνο, γεγονός που – σύμφωνα με πηγές της Telegraph – είχε προκαλέσει ερωτήματα στο εσωτερικό της UEFA.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τότε πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, φέρεται να είχε ενημερωθεί για την κατάσταση και να είχε ζητήσει εξηγήσεις από τον Ινφαντίνο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τελικά αποφασίστηκε η αποχώρηση της εργαζόμενης με το συγκεκριμένο πακέτο.

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Η UEFA επιβεβαίωσε ότι έγινε η πληρωμή, σημειώνοντας ωστόσο πως η διαδικασία ήταν σύννομη με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την περίοδο και πως από το 2016 έχουν αλλάξει οι σχετικές πολιτικές.

Ο Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Η FIFA τόνισε πως δεν υπήρξε ποτέ επίσημη καταγγελία από εργαζόμενο για ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου της και χαρακτήρισε τις κατηγορίες “ψευδείς”.