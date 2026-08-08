Αθλητικά

«Βόμβα» από Telegraph για Ινφαντίνο: Η UEFA πλήρωσε εξαψήφιο ποσό σε «ερωμένη» του προέδρου της FIFA

Τα διεθνή ΜΜΕ έχουν βάλει στο “στόχαστρό” τους τον πρόεδρο της FIFA και “σκαλίζουν” το παρελθόν του
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο κατάφερε να προκαλέσει αντιδράσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου – και όχι μόνο – με το σκανδαλώδες σχέδιό του, για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ. Μπορεί το συγκεκριμένο πλάνο να μην προχώρησε μετά την κατακραυγή που υπήρξε, αλλά ο πρόεδρος της FIFA μπήκε στο “στόχαστρο” των ΜΜΕ, που… μύρισαν αίμα και πλέον ψάχνουν για σκάνδαλα.

Η βρετανική εφημερίδα Telegraph αποκαλύπτει, σε δημοσίευμά της, ότι μια γυναίκα, που φέρεται να ήταν ερωμένη του Τζιάνι Ινφαντίνο, έλαβε εξαψήφιο ποσό, από την UEFA, την περίοδο που ο κορυφαίος παράγοντας ήταν στην ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Όπως σημειώνεται, η συγκεκριμένη γυναίκα κατάφερε, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Ινφαντίνο, να πάρει προαγωγή, στα κλιμάκια της UEFA, αναλαμβάνοντας διευθυντική θέση. Μετά την αποχώρησή της, η UEFA πλήρωσε τις δαπάνες προκειμένου η γυναίκα να κάνει MBA σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, ύψους 45.000 λιρών ετησίως.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η γυναίκα, η οποία εργαζόταν αρχικά σε διοικητική θέση, προήχθη σε υψηλότερο ρόλο κατά τη διάρκεια της φερόμενης σχέσης της με τον Ινφαντίνο, γεγονός που – σύμφωνα με πηγές της Telegraph – είχε προκαλέσει ερωτήματα στο εσωτερικό της UEFA.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τότε πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, φέρεται να είχε ενημερωθεί για την κατάσταση και να είχε ζητήσει εξηγήσεις από τον Ινφαντίνο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τελικά αποφασίστηκε η αποχώρηση της εργαζόμενης με το συγκεκριμένο πακέτο.

Η UEFA επιβεβαίωσε ότι έγινε η πληρωμή, σημειώνοντας ωστόσο πως η διαδικασία ήταν σύννομη με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την περίοδο και πως από το 2016 έχουν αλλάξει οι σχετικές πολιτικές.

Ο Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Η FIFA τόνισε πως δεν υπήρξε ποτέ επίσημη καταγγελία από εργαζόμενο για ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου της και χαρακτήρισε τις κατηγορίες “ψευδείς”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo