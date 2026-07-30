«Βόμβα» από την UEFA: Θα μποϊκοτάρει το Μουντιάλ και όλες τις διοργανώσεις της FIFA αν ισχύσει το σχέδιο του Ινφαντίνο

Η UEFA είναι αποφασισμένη να το πάει ως τα άκρα και θα μποϊκοτάρει το επόμενο Μουντιάλ, όπως και όλες τις διοργανώσεις της FIFA στο μέλλον σε περίπτωση που ισχύσει το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το σίριαλ με το σχέδιο του Τζίανι Ινφαντίνο να πουληθούν οι μετοχές του Μουντιάλ συνεχίζεται και η UEFA μετά την έκτακτη συνεδρίαση που έκανε αποφάσισε να μποϊκοτάρει όλες τις διοργανώσεις της FIFA.

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Και οι 55 ομοσπονδίες της UEFA ψήφισαν υπέρ του μποϊκοτάζ εαν η FIFA προχωρήσει στο σχέδιο να πουλήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές.

Το πιθανό μποϊκοτάζ θα αφορά όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Μουντιάλ ανδρών και γυναικών και του παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων.

Περισσότερα σε λίγο…