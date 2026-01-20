«Βόμβα» για το Μουντιάλ 2026: Η FIFA σκέφτεται να τιμωρήσει με αποβολή τη Σενεγάλη

Ολόκληρη η Σενεγάλη πανηγυρίζει σήμερα για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά το… μέλλον της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας είναι πλέον αβέβαιο, με τη FIFA να εξετάζει το ενδεχόμενο αποβολής της από το Μουντιάλ 2026.

Την ώρα που οι Σενεγαλέζοι βρίσκονται στους δρόμους στο Ντακάρ για να υποδεχθούν τους θριαμβευτές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μία είδηση από την πλευρά της FIFA ήρθε να “παγώσει” την ομάδα και τους οπαδούς της, λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η απόφαση των Σενεγαλέζων να αποχωρήσουν από τον τελικό με το Μαρόκο, μετά το πέναλτι εναντίον τους, μπορεί να άλλαξε μετά από μερικά λεπτά, αλλά η τιμωρία τους από τη FIFA είναι δεδομένη, καθώς την είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις του και ο ίδιος ο Τζάνι Ινφαντίνο. Η εξέλιξη αφορά όμως το μέγεθος της ποινής, αφού αν επαληθευτούν οι σκέψεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας, η Σενεγάλη κινδυνεύει να χάσει το Μουντιάλ 2026.