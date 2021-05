Η Τότεναμ δίνει τη δική της “μάχη” για έξοδο στην Ευρώπη μέσω της Premier League, αλλά το μεγαλύτερο θέμα της είναι πλέον η επόμενη χρονιά, αφού ο Χάρι Κέιν φέρεται να ανακοίνωσε στην ομάδα ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Ο Άγγλος επιθετικός και αρχηγός των “σπερς” τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι ψάχνει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του και όλες οι μεγάλες ομάδες στο Νησί και όχι μόνο, αναμένεται να πέσουν στα… πόδια του, για να πάρουν την υπογραφή του.

Ο Κέιν έχει φθάσει τα 220 γκολ και τις 46 ασίστ σε 334 παιχνίδια με τη φανέλα της Τότεναμ, όμως η αποτυχία της ομάδας να βρεθεί ξανά στο Champions League, εκτιμάται ότι τον οδήγησε στην οριστική απόφαση για την αποχώρησή του από το Λονδίνο.

Harry Kane has told Tottenham he wants to leave this summer pic.twitter.com/u3PDDg5a2h