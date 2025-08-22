Συμβαίνει τώρα:
Βραζιλία – Ελλάδα 3-0: Ήττα για την Εθνική βόλεϊ γυναικών στην πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Διαφορά ποιότητας με την «πανίσχυρη» Βραζιλία και εύκολη ήττα για την Ελλάδα
Η Εθνική Ομάδα βόλεϊ γυναικών
Η Εθνική Ομάδα βόλεϊ γυναικών / EUROKINISSI

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών της Ελλάδας δεν κατάφερε να βάλει αντίσταση στη Βραζιλία και ηττήθηκε εύκολα με 3-0 σετ (25-18, 25-16, 25-16) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης.

Η Βραζιλία εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της από μεγάλες διοργανώσεις και ήταν εμφανώς ανώτερη από την Εθνική βόλεϊ γυναικών, κατακτώντας με σχετική άνεση και τα τρία σετ του αγώνα.

Η “γαλανόλευκη” από την πλευρά της, επέστρεψε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών μετά από 23 ολόκληρα χρόνια και η παρουσία της στην Ταϊλάνδη, είναι ήδη ένα μεγάλο επίτευγμα για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου.

Τα σετ: 25-18, 25-16, 25-16

