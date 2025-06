Wimbledon: Αποκλεισμός έκπληξη για τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ από τον πρώτο γύρο

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έπεσε θύμα έκπληξης στον πρώτο γύρο του Wimbledon, καθώς έχασε με 3-1 σετ (7-6(2), 3-6, 7-6(3), 6-2) από τον Μπέντζαμιν Μπόνζι Νο64 της κατάταξης.

Ο Μεντβέντεφ μετά από ένα αγώνα ο οποίος κράτησε πάνω από τρεις ώρες δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα του, με τον Ρώσο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης να προχωρεί από τη συνέχεια του τουρνουά.

«Με εξέπληξε το επίπεδό του… δεν μπορούσα να κάνω πολλά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στους δημοσιογράφους. «Ακόμα κι όταν έπαιξα καλά χτυπήματα, είχε μια απάντηση».

Ενώ οι θεατές έβρισκαν σκιά κάτω από ομπρέλες, καπέλα με μεγάλο γείσο, εφημερίδες και οποιοδήποτε άλλο αυτοσχέδιο αντικείμενο μπορούσαν για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο, η μόνη ανάπαυλα που είχαν οι παίκτες ήταν ένα δεκάλεπτο διάλειμμα στο τέλος του τρίτου σετ.

Αυτό όμως δεν βοήθησε ιδιαίτερα τον Μεντβέντεφ καθώς ο Ρώσος έχασε 3-1 σετ.

Brilliant Bonzi



Benjamin Bonzi defeats Daniil Medvedev 7-6 (2), 3-6, 7-6 (3), 6-2 to claim his second win against a top 10 player #Wimbledon pic.twitter.com/fs6UA3Ou7b