Χαϊδελβέργη – Προμηθέας 82-62: Η ομάδα της Πάτρας έχασε ματς και διαφορά

Ο Προμηθέας ηττήθηκε (82-62) από την Χάιντελμπεργκ στη Γερμανία και πλέον η πρόκριση της ομάδας της Πάτρας στην επόμενη φάση του Basketball Champions League, δυσκολεύει πολύ.

Οι Αχαιοί, που μπήκαν δυνατά στον αγώνα, κατέρρευσαν στην τέταρτη περίοδο (περιορίστηκαν στους 10 πόντους) και είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 2-3 στον 1ο όμιλο, χάνοντας και τη διαφορά από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου, όταν είχαν επικρατήσει με 89-83.

Πλέον, για να προκριθεί στα Play-In της διοργάνωσης, ο Προμηθέας χρειάζεται νίκη επί της Ρίτας Βίλνιους στην τελευταία αγωνιστική και ταυτόχρονα ήττα της Χαϊντελμπέργκ, στην έδρα της Λέγκια Βαρσοβίας.

Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι που ανέβηκαν επίσης στο 2-3, κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, διατηρώντας πλέον τον έλεγχο της πρόκρισης στα δικά τους χέρια.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 38-37, 61-52, 82-62

ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ (Γιάνσον): Μαρσέλ Γουέδερς 16 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κοχ, ΜακΚλέιν 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νέσκοβιτς 3 (1), Γουίλιαμσον 13 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ερσέκ, Οσουνίγι 8 (2/7 σουτ, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κέμπεν 17 (3/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Μάικλ Γουέδερς 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Σέριτς 2, Ριντ 10 (5/6 δίποντα)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάρις 21 (3/6 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Χάμοντς 8 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές), Κόουλμαν 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές), Πλώτας, Μπαζίνας 1, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 7 (2/4 δίποντα, 3/4 βολές), Καραγιαννίδης 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκρέι 10 (1/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/9 βολές), Μακούρα (0/4 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Χαϊδελβέργης: 17/33 δίποντα, 12/27 τρίποντα, 12/17 βολές, 41 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 11 επιθετικά), 26 ασίστ, 7 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 21 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 12/30 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 23/29 βολές, 28 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 6 επιθετικά), 10 ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 19 λάθη, 20 φάουλ