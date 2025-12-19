Χαμός στα αποδυτήρια της ΑΕΚ με τον Super Mario Ηλιόπουλο: Οι μυθικές ατάκες, το πριμ και το ξέσπασμα του ισχυρού άνδρα της Ένωσης

Το “έλα να δεις” έγινε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα και την πρόκριση στους “16” του Conference League. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Η ΑΕΚ επικράτησε της Κραϊόβα με 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε το απευθείας εισιτήριο για τους “16” του Conference League, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πανηγυρίζει αρχικά έξαλλα με τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια να δίνει ρεσιτάλ στα αποδυτήρια.

Οι εικόνες από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ είναι απίθανες, με τους ποδοσφαιριστές να αποθεώνουν τον Super Mario Ηλιόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του έδωσε πριμ 500.000 ευρώ.

Απίθανη ατάκα από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος απευθυνόμενος στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ είπε “Ερχονται Χριστούγεννα πρόεδρε” και αποθεώθηκε από τους ποδοσφαιριστές του και το υπόλοιπο προσωπικό.

Να σημειωθεί πως προηγουμένως η διοίκηση είχε μοιράσει 200.000 ευρώ για το διπλό της Ένωσης στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό.