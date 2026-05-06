Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91 Τελικό: Μείωσαν σε 2-1 τη σειρά οι «νυχτερίδες»

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει και τέταρτο ματς κόντρα στη Βαλένθια, με τη σειρά να συνεχίζεται στο T-Center
Ο Οσμάν κόντρα στη Βαλένθια
Τρίτο παιχνίδι στα πλέι οφ
87 - 91
Τελικό σκορ
Ο Οσμάν κόντρα στη Βαλένθια
Μετά τα δύο διπλά στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να… σκουπίσει τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, και οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1, με το τελικό 91-87.

23:11 | 06.05.2026
23:10 | 06.05.2026

Ο Παναθηναϊκός έκανε υπερπροσπάθεια στο φινάλε του αγώνα, αλλά δύο άστοχα τρίποντα του Σορτς και άλλα δύο του Ρογκαβόπουλου του στέρησαν μία φοβερή ανατροπή στο T-Center, με αποτέλεσμα την ήττα και τη μείωση του σκορ στη σειρά σε 2-1 από τη Βαλένθια

23:08 | 06.05.2026
Τέλος στο ματς! Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91
23:07 | 06.05.2026

87-91 με 1/2 βολές του Μπαντιό

23:07 | 06.05.2026

Βολές για τον Μπαντιό με 4 δεύτερα για τη λήξη

23:05 | 06.05.2026

Δύο σερί άστοχα τρίποντα του Ρογκαβόπουλου για τον Παναθηναϊκό

23:04 | 06.05.2026

Τρίποντο στην τελευταία επίθεση του αγώνα, για την παράταση ψάχνει πλέον ο Παναθηναϊκός

23:04 | 06.05.2026
Τάιμ άουτ για τον Παναθηναϊκό!
23:03 | 06.05.2026
Λάθος από τη Βαλένθια και η μπάλα στον Παναθηναϊκό!
23:03 | 06.05.2026

20 δευτερόλεπτα τελικά για τη λήξη

23:01 | 06.05.2026

87-90 με 2/3 βολές του Χέιζ Ντέιβις

23:01 | 06.05.2026

Τρεις βολές για τον Χέιζ Ντέιβις

23:00 | 06.05.2026

Θα το δουν οι διαιτητές στο video με 19,7 δευτερόλεπτα για τη λήξη

22:58 | 06.05.2026

Φάουλ στον Ντέιβις για τρεις βολές

22:58 | 06.05.2026

Νέο άστοχο τρίποντο από τον Ρογκαβόπουλο για τον Παναθηναϊκό

22:56 | 06.05.2026

Άστοχες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες

22:56 | 06.05.2026
2,5 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
22:55 | 06.05.2026

Επιθετικό φάουλ υπέρ του Λεσόρ και νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

22:52 | 06.05.2026

85-90 με τον Σορτς μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός

22:52 | 06.05.2026
Τάιμ άουτ η Βαλένθια
22:51 | 06.05.2026

83-91 μειώνει σε μονοψήφιο ο Παναθηναϊκός με τον Ρογκαβόπουλο να φθάνει τους 14 πόντους

22:50 | 06.05.2026

81-91 με τον Ρογκαβόπουλο

22:49 | 06.05.2026

79-91 με τρίποντο του Σορτς

22:49 | 06.05.2026
5ο φάουλ από τον Ναν! Αποβάλλεται από το παιχνίδι!
22:48 | 06.05.2026
5 λεπτά
για τη λήξη
22:48 | 06.05.2026

76-91 με τον Τέιλορ να έχει 14 πόντους για τη Βαλένθια

22:48 | 06.05.2026

76-89 "απαντάει" ο Ντέιβις

22:48 | 06.05.2026

73-89 με τρίποντο του Μοντέρο

22:46 | 06.05.2026

Νέο σφύριγμα που ξεσηκώνει την κερκίδα στο Τ-Center

22:46 | 06.05.2026

73-86 με τρίποντο του Ναν

22:46 | 06.05.2026
7 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:46 | 06.05.2026

70-86 με τον Μοντέρο στο τρανζίσιον

22:43 | 06.05.2026

70-84 με τον Ρογκαβόπουλο και πάλι ο Παναθηναϊκός

22:43 | 06.05.2026

Ο Παναθηναϊκός έχασε δύο ελεύθερα τρίποντα με Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο πριν το καλάθι του Μοντέρο

22:43 | 06.05.2026

68-84 με τον Μοντέρο

22:42 | 06.05.2026

68-82 με τρίποντο του Κοστέλο

22:42 | 06.05.2026

68-79 με τον Ρογκαβόπουλο

22:41 | 06.05.2026

66-79 με τον Μπαντιό και πάλι η Βαλένθια

22:41 | 06.05.2026

66-77 με τον Μπαντιό το πρώτο καλάθι στην 4η περίοδο

22:38 | 06.05.2026

Με σούπερ Οσμάν και εξαιρετικό Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει το σκορ σε μονοψήφιο αριθμό, πριν το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα

22:38 | 06.05.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 66-75
22:38 | 06.05.2026

66-75 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

22:37 | 06.05.2026

63-75 με τον Ντελαρέα ξανά η Βαλένθια

22:37 | 06.05.2026

63-73 με φόλοου από τον Ρογκαβόπουλο

22:37 | 06.05.2026

61-73 με τον Ντελαρέα στο τρανζίσιον

22:37 | 06.05.2026

61-71 με τον Λεσόρ

22:36 | 06.05.2026

59-71 με 1/2 βολές του Ντέιβις

22:35 | 06.05.2026

58-71 μετά από νέο χαμένο ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό

22:35 | 06.05.2026

58-69 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό

22:33 | 06.05.2026

56-69 με δόση τύχης για τον Τόμπσον

22:32 | 06.05.2026
3 λεπτά
για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου!
22:32 | 06.05.2026
Αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές από το παιχνίδι!
22:28 | 06.05.2026

Επιθετικό ριμπάουντ του Ρογκαβόπουλου, αλλά τον χρεώνουν με φάουλ οι διαιτητές και οι δύο πάγκοι πήραν... φωτιά! Έντονες διαμαρτυρίες από τον Αταμάν, αλλά και λογομαχία με τον Μαρτίνεθ της Βαλένθια

22:28 | 06.05.2026
«Φωτιά» στο Τ-Center! Τάιμ άουτ η Βαλένθια
22:28 | 06.05.2026

56-67 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου!

22:28 | 06.05.2026
Και τάπα τώρα από τον Οσμάν!
22:27 | 06.05.2026

53-67 με τρίποντο του Οσμάν

22:27 | 06.05.2026

50-67 με τον Μπαντιό στη λήξη του χρόνου

22:25 | 06.05.2026
Τέταρτο φάουλ από τον Ναν!
22:24 | 06.05.2026

50-64 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό

22:23 | 06.05.2026

48-64 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις, το πρώτο του στο ματς

22:23 | 06.05.2026

45-64 με τον Κοστέλο μετά από τάπα του Λεσόρ στον Μοντέρο

22:21 | 06.05.2026

45-62 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός

22:21 | 06.05.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
22:21 | 06.05.2026

43-62 με τον Μοντέρο

22:21 | 06.05.2026

43-60 με νέο τρίποντο από τον Κοστέλο

22:19 | 06.05.2026

43-57 με τρίποντο του Τόμπσον

22:19 | 06.05.2026

43-54 με τον Χέιζ Ντέιβις

22:18 | 06.05.2026

41-54 με τον Μοντέρο μετά από 2 χαμένα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό

22:17 | 06.05.2026

41-52 με τον Σορτς να έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό

22:16 | 06.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:02 | 06.05.2026

Με 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Βαλένθια να παίξει στο ρυθμό της και να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο ματς

22:01 | 06.05.2026
Ημίχρονο στο T-Center: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 39-52
22:01 | 06.05.2026

39-51 με 2/2 βολές του Τόμπσον για τη Βαλένθια

21:57 | 06.05.2026

39-50 με τον Μοντέρο, μετά από ένα ακόμη λάθος του Παναθηναϊκού

21:56 | 06.05.2026

Φοβερή τάπα του Χέιζ Ντέιβις στον Κοστέλο!

21:56 | 06.05.2026

39-48 με δύσκολο καλάθι του Μοντέρο

21:56 | 06.05.2026
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
21:55 | 06.05.2026

39-46 εύστοχος και στη βολή ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού

21:53 | 06.05.2026

Έχει τραυματιστεί μάλιστα στη φάση ο Πουέρτο που έκανε το φάουλ

21:53 | 06.05.2026

38-46 με καλάθι και φάουλ του Σορτς για τον Παναθηναϊκό

21:53 | 06.05.2026

36-46 με τρίποντο του Πουέρτο που έχει 2/4

21:52 | 06.05.2026

36-43 με φόλοου κάρφωμα του Λεσόρ

21:51 | 06.05.2026

34-43 με 2/2 βολές του Γκραντ

21:50 | 06.05.2026

32-43 με καλάθι και φάουλ του Μπαντιό που ευστόχησε και στη βολή

21:49 | 06.05.2026
3 λεπτά
για το ημίχρονο
21:48 | 06.05.2026

32-40 με δύσκολο καλάθι του Ρίβερς για τη Βαλένθια

21:46 | 06.05.2026

32-38 με δύσκολο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις

21:45 | 06.05.2026

30-38 με τρίποντο του Ναν που "κρατάει" τον Παναθηναϊκό 

21:45 | 06.05.2026
6 λεπτά
για το ημίχρονο
21:45 | 06.05.2026

27-38 με τρίποντο του Πουέρτο

21:44 | 06.05.2026

27-35 με τον Ναν να έχει 7 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:43 | 06.05.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
21:42 | 06.05.2026

25-35 με νέο λάθος από τον Ναν και κάρφωμα του Τόμπσον στον αιφνιδιασμό

21:42 | 06.05.2026

Τρίτο φάουλ όμως τώρα για τον Αμερικανό της Βαλένθια

21:42 | 06.05.2026

25-33 με τρίποντο του Τέιλορ που έχει πάρει "φωτιά" με 12 πόντους

21:40 | 06.05.2026

25-30 με 1/2 βολές του Σακό

21:40 | 06.05.2026

25-29 με τον Φαρίντ μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:39 | 06.05.2026

23-29 με τον Σακό σε μία ακόμη κακή άμυνα στη ρακέτα από τον Παναθηναϊκό

21:39 | 06.05.2026

23-27 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:39 | 06.05.2026

21-27 "απαντάει" με δικό του τρίποντο ο Τόμπσον

21:37 | 06.05.2026

21-24 με τρίποντο του Σορτς

21:36 | 06.05.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός με πολλά λάθη στην επίθεση και βρέθηκε να χάνει από την αρχή του πρώτου δεκαλέπτου, μέχρι και το 24-18 υπέρ της Βαλένθια στο 10'

21:36 | 06.05.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Βαλένθια: 18-24
21:35 | 06.05.2026

18-24 με τον Πουέρτο ξεφεύγει και πάλι η Βαλένθια

21:35 | 06.05.2026

18-22 με τον Ντελαρέα για τη Βαλένθια

21:35 | 06.05.2026

18-20 με τον Τι Τζέι Σορτς για τον Παναθηναϊκό

21:35 | 06.05.2026

16-20 "απαντάει" αμέσως η Βαλένθια

21:34 | 06.05.2026

16-18 με τον Ναν μειώνει στο καλάθι ο Παναθηναϊκός

21:34 | 06.05.2026

14-18 με τον Φαρίντ ο Παναθηναϊκός

21:33 | 06.05.2026
2,5 λεπτά
για το πρώτο 10λεπτο
21:33 | 06.05.2026

Και νέο λάθος τώρα από τον Λεσόρ

21:32 | 06.05.2026
5 λάθη σε 7 λεπτά έχει ο Παναθηναϊκός!
21:31 | 06.05.2026

12-18 με τον Μπαντιό σε μία ακόμη επίθεση της Βαλένθια στο τρανζίσιον

21:30 | 06.05.2026

12-16 με καλάθι και φάουλ του Χυάντσο που αστόχησε όμως στη βολή

21:29 | 06.05.2026

10-16 με τον ΝτεΛαρέα στον αιφνιδιασμό

21:28 | 06.05.2026
4,5 λεπτά
για το πρώτο δεκάλεπτο
21:28 | 06.05.2026

10-14 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:26 | 06.05.2026
Τάιμ άουτ
21:25 | 06.05.2026

8-14 με τον Μοντέρο για τη Βαλένθια

21:25 | 06.05.2026

8-12 με τρίποντο του Τέιλορ

21:24 | 06.05.2026
Ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε τους 2.000 πόντους στη Euroleague!
21:23 | 06.05.2026

8-9 με τρίποντο του Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:23 | 06.05.2026

5-9 με 2/2 βολές του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:22 | 06.05.2026

0/4 βολές από τον Σακό, που... φημίζεται για την αστοχία του

21:20 | 06.05.2026

0/2 βολές του Σακό, αλλά η Βαλένθια πήρε το ριμπάουντ και ο ίδιος παίκτης θα πάει ξανά στις βολές μετά από νέο φάουλ

21:20 | 06.05.2026
Αποθεώθηκε ο Σλούκας στο Τ-Center!
EUROLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
21:19 | 06.05.2026

3-9 με τον Τέιλορ να έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το ματς για τη Βαλένθια

21:19 | 06.05.2026

3-7 με νέο δύσκολο καλάθι του Τέιλορ για τη Βαλένθια

21:17 | 06.05.2026

3-5 με 3/3 βολές του Οσμάν οι πρώτοι πόντοι του Παναθηναϊκού

21:17 | 06.05.2026

0-5 με τον Τέιλορ για τη Βαλένθια

21:16 | 06.05.2026

0-3 με τρίποντο του Μπαντιό για τη Βαλένθια

21:15 | 06.05.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 06.05.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:14 | 06.05.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέιζ Ντέιβις, Λεσόρ

21:12 | 06.05.2026
Η 5άδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Σακό και Κοστέλο

21:12 | 06.05.2026

Το ματς είναι φυσικά sold out στην έδρα του Παναθηναϊκού

21:11 | 06.05.2026
Φωτογραφίες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο T-Center
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Φωτογραφίες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο T-Center
21:06 | 06.05.2026

Για το γεγονός ετοιμάζουν διαμαρτυρίες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού

21:06 | 06.05.2026

Από αυτό αναμένεται να λείψει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού από τη Euroleague, για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια

21:05 | 06.05.2026

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας όμως, ο Παναθηναϊκός θα έχει μία ακόμη ευκαιρία στην έδρα του, για να πάρει την τρίτη νίκη και το "εισιτήριο" για το Final 4 της Αθήνας

21:05 | 06.05.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει έτσι την ευκαιρία να "τελειώσει" τη σειρά στο Telekom Center Athens, σε ένα κατάμεστο γήπεδο από τους οπαδούς του

21:04 | 06.05.2026
Με δύο φοβερές εκτός έδρας εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Βαλένθια

21:01 | 06.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το τρίτο παιχνίδι της σειράς, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague

21:01 | 06.05.2026
