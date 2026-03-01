Χάποελ Τελ Αβίβ: «Αύριο η ομάδα θα πετάξει για Αθήνα»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη αποχώρησε από το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ομάδα, ο επόμενος προορισμός της θα είναι η Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο X, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφυγε για το Εϊλάτ στο Ισραήλ και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου και θα παραμείνει προσωρινά και μέχρι τον ορισμό των αγώνων της μακριά από το Ισραήλ, με πιο πιθανή ουδέτερη έδρα, τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η ενημέρωση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ

“Αγαπητοί φίλαθλοι και υποστηρικτές,

Χτες, η διοίκηση της EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει την επόμενη Τρίτη στο Τελ Αβίβ. Ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξουν νεότερα.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.

Σας παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες της Home Front Command και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Πάμε Χαποέλ!”